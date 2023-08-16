Как изменился Богородский горокруг за последние годы

Богородский городской округ – один из самых больших в регионе, и развивается он активно. Тут обновляется спортивная инфраструктура, улучшается экономика, появляются новые рабочие места, преобразовывается социальная сфера, благоустраиваются территории. О том, какие изменения произошли в муниципалитете за последние годы, – в нашем материале.

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Во-первых, совершенствуется инфраструктура Богородского. За пять лет здесь привели в порядок более 600 дорог. Скоро отремонтируют автовокзал. Благоустраивают территорию города: уже преобразилась Фонтанная площадь, отремонтировали общественные пространства в Купавне и Электроуглях. Для детей поставили 80 игровых площадок. Строится и жилье.

«Успешно решаем проблемы участников долевого строительства. Переселяем людей из аварийного жилищного фонда», – отметил губернатор Андрей Воробьев.

За три года в Богородском на 90% снизилось число обманутых дольщиков. Активно идет расселение аварийных домов. Кроме того, дома в Богородском капитально ремонтируют: масштабный капремонт за пять лет провели в 404 домах муниципалитета. В планах на 2024 год – еще 118 домов. А еще за пять лет благоустроили 112 дворов.

ВАЖНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Меняется не только городское пространство, но и то, что его наполняет: социальная сфера, экономика, рабочие места.

«Строим новые и капитально ремонтируем имеющиеся школы. Обновляем спортивную инфраструктуру, сельские библиотеки, отделения почтовой связи, медицинские учреждения», – добавил губернатор Подмосковья.

За последние пять лет более чем вдвое выросло число промышленных предприятий – с 211 до 445. Создано дополнительно 2455 рабочих мест. Скоро появится еще 3 тыс. рабочих мест, и это еще не все.

Открываютсяновые возможности для образования: раньше в Ногинске 30 лет не строили новые школы, а за пять последних лет возвели и построили 17 объектов. Скоро вторую смену в школах планируют ликвидировать. Кроме того, только за три года в Богородском отремонтировали 16 медицинских учреждений. В ближайших планах – открыть поликлинику на 500 посещений в Ногинске и ввести новое здание СМП.