Фото: [ Дмитрий Дубинский / Абзац ]

Поэт Влад Маленко считает, что Россия должна быть сильной и крепкой. Для этого необходимо уделять должное внимание культуре. Спикер обратил внимание, что сильная и агрессивная - это не одно и тоже.

Например, птица защищает своих птенцов. В это время она проявляет свою силу, которая никак не связана с агрессией. Вот и России нужно научиться взращивать в себе силу, чтобы уметь защищаться и быть сильной.

«Вот слово, поэзия, музыка – это такая же сила, как ядерная бомба. Мы не очень понимаем это. А если понимаем, то делаем это очень поверхностно и формально. От этого формализма трясёт», – добавил поэт.

Изменить ситуацию может только руководящая сила России. Раньше было много людей, которые понимали, что произведения Антона Чехова могут многое пояснить людям. Но были и другие писатели, поэты, которые пропагандировали иные постулаты. Таких не стоит брать в качестве примера. Важно уделять внимание сфере культуры.

«Понятно, что одно слово или спектакль «10 дней, которые потрясли мир» круче сотни беспилотников. Это должны понять в конце концов. Это работает.», - считает поэт Влад Маленко

Спикер напомнил о другой тенденции российского общества прошлых времен. Представитель культуры был обязан критиковать власть и не любить свою страну.

«Да, да, да, у господина Шекспира в принципе вот так написано: а потом выходят клоуны, они же могильщики, и говорят о ситуации. Это на откуп было дано актёрам, которые должны были быть сами с усами и шутить, и быть умными, и говорить про сегодняшнее прям утром в газете, вечером в куплете. Но без фиги в кармане про свою страну.», – подчеркнул он.

Поэт Влад Маленко отметил важность посещения спектаклей для современного общества.