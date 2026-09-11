Неожиданно скончалась актриса и инфлюенсер Нимми Феррари
Vanguard News: в 26 лет умерла нигерийская актриса и инфлюенсер Нимми Феррари
Фото: [соцсети]
Нигерийская актриса и инфлюенсер Нимми Феррари скоропостижно скончалась на 27-м году жизни, сообщает Vanguard News. Новость подтвердила ее близкая коллега по киноиндустрии Олувакемисола Апесин, известная как Кэмити.
Отмечается, что трагедия шокировала окружение артистки, потому что она активно готовилась к семейному празднику и новоселью.
Нимми недавно завершила строительство собственного особняка в городе Шагаму штата Огун и планировала пышное новоселье. Однако вместо праздника родственникам пришлось организовывать траурные мероприятия на территории только что достроенного поместья актрисы.
В Сети предполагают, что причина смерти — тяжелые осложнения после операции по удалению миомы, но эта информация не подтверждена ни семьей, ни официальными медицинскими источниками. Точные обстоятельства смерти пока неизвестны.
Ранее стало известно о смерти 26-летнего сингапурского актера и блогера Уилфреда Ли.