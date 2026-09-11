Российские войска Южной группировки взломали оборону ВСУ на донбасском массиве и вынудили противника отступать на второй и третий эшелоны в Славянско-Краматорской агломерации. Об этом сообщает ТАСС.

Об этом сообщил начальник артиллерии 1465-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Салют. По его словам, украинские подразделения сбиты с насиженных массивов и теперь переходят на заранее подготовленные рубежи. Взламывать оборону удалось благодаря слаженной работе всех родов войск. Салют отметил, что после взятия Константиновки российские силы оказались в более выгодном положении, чем прежде, а украинцы утратили преимущество на этом участке.

Ранее стало известно, что аналитики раскрыли последствия резниковского котла для ВСУ.