Вопрос из подмосковных Люберец привлек внимание президента к проблеме доступности рыбы

Путин заявил о нехватке рыбы в рационе россиян после вопроса из Люберец

Президент России Владимир Путин заявил о недостаточном уровне потребления рыбы в стране и назвал ключевой причиной этой проблемы вопросы логистики. В ходе ежегодной пресс-конференции глава государства отдельно отметил, что его внимание на данную тему обратил вопрос от жителей подмосковных Люберец.

«Рыбы на столе россиян не хватает, страна пока не дотягивается до норм в этой части», — сказал президент.

Путин констатировал, что текущие объемы не соответствуют медицинским нормам.

В качестве основного решения проблемы глава государства указал на необходимость создания доступных транспортных коридоров для поставок с Дальнего Востока.

«Нужно улучшить логистику, надо добиться того, чтобы рыбная продукция с Дальнего Востока могла максимально дешевым способом попадать на стол потребителя в европейской части страны», — сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.

Путин также назвал госрегулирование рыночных цен опасным.

«Регулирование государством цен на рынке — сложная история и очень опасная, потому что как только начнем регулировать, как только ставим определенную планку, так сразу пропадает товар», — сказал Путин

Ранее Путин пообещал решить проблему трассы Усинск — Нарьян-Мар.