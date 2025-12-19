Вопрос из подмосковных Люберец привлек внимание президента к проблеме доступности рыбы
Путин заявил о нехватке рыбы в рационе россиян после вопроса из Люберец
Фото: [Фото: «Подмосковье сегодня»]
Президент России Владимир Путин заявил о недостаточном уровне потребления рыбы в стране и назвал ключевой причиной этой проблемы вопросы логистики. В ходе ежегодной пресс-конференции глава государства отдельно отметил, что его внимание на данную тему обратил вопрос от жителей подмосковных Люберец.
«Рыбы на столе россиян не хватает, страна пока не дотягивается до норм в этой части», — сказал президент.
Путин констатировал, что текущие объемы не соответствуют медицинским нормам.
В качестве основного решения проблемы глава государства указал на необходимость создания доступных транспортных коридоров для поставок с Дальнего Востока.
«Нужно улучшить логистику, надо добиться того, чтобы рыбная продукция с Дальнего Востока могла максимально дешевым способом попадать на стол потребителя в европейской части страны», — сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.
Путин также назвал госрегулирование рыночных цен опасным.
«Регулирование государством цен на рынке — сложная история и очень опасная, потому что как только начнем регулировать, как только ставим определенную планку, так сразу пропадает товар», — сказал Путин
