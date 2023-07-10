Как распознать мошенника: инструкции для жителей Приморья помогут каждому

Массовые атаки мошенников на жителей Приморья зафиксированы правоохранительными органами, сообщает vostokmedia.com . Людям приходят уведомления с просьбой срочно прийти в отделение Центробанка на личный прием или для экономии времени сообщить данные о своей карте и выполнить все операции в дистанционном формате.

В правительстве Приморского края призвали жителей быть бдительными и не вести диалог с мошенниками, тем более не передавать посторонним людям свои сбережения или копии документов. Банк России не приглашает жителей для личных консультаций.

Чтобы не стать жертвой мошенников, важно обращать внимание на некоторые особенности. В письме, которое приходит на адрес электронной почты, всегда будет обращение к клиенту по имени и отчеству. Также стоит знать, что злоумышленники меняют буквально один символ в адресе домена сайта, поэтому важно убедиться, что письмо пришло именно с официального портала ЦБ.