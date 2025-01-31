Как развить стрессоустойчивость: психологи дали практические советы

Психологи считают, что в современном мире людям особенно важно развивать стрессоустойчивость, сообщил newstracker.ru.

Эксперт, психолог и директор АНО «Культура здоровья» Марина Черникова отметила, что в современном мире есть тенденция к постоянным изменениям. В сложившихся условиях обстановка становится все более напряженной. Работодатели ценят высокий уровень стрессоустойчивости, умение справляться с критической ситуацией и быстро адаптироваться к новым реалиям.

«Стрессоустойчивость в современных условиях стала одним из ключевых навыков, определяющих эффективность работы сотрудников и компаний в целом», — рассказала эксперт Марина Черникова.

Издание собрало комплекс советов, как действовать в случае эмоциональной ситуации. В первую очередь рекомендовано сдержаться. Мысленно важно абстрагироваться от ситуации, будто сделав шаг назад. После стоит сосредоточиться на дыхании. Немного успокоившись, лучше осмотреться по сторонам. Важно прислушиваться ко всем эмоциям и ощущениям, давая им оценку.

«Спросите себя: «Какова моя цель?» и «Что будет наиболее целесообразным?». Подумайте о последствиях действий и бездействия», — делится советами newstracker.ru.

Предложенные рекомендации — алгоритм действий в первые секунды стресса. После социолог Юлия Резникова призывает делать упражнения на регулярной основе. По ее мнению, в первую очередь важно ввести в жизнь физическую активность. Комплекс некоторых упражнений легко делать даже на рабочем месте. Эксперт советует также освоить дыхательные практики.

Ранее персональный тренер рассказал, как бороться со стрессом на работе при помощи физической активности.