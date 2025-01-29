Персональный тренер рассказал, как добиться хорошего настроения

Ростовский персональный тренер Матвей Зубов высказал мнение, что для хорошего настроения людям необходимо ввести в свою жизнь спорт, сообщила rostovgazeta.ru.

Издание сообщило о результатах исследования холдинга «Ромир». Согласно их данным, доля россиян, которые использовали спорт в качестве борьбы со стрессом, в четвертом квартале 2024 года составила 19%. Персональный тренер Матвей Зубов уверен, что жители крупных городов успешно справляются со стрессом именно при помощи физической активности.

«Почти половина всех людей, которые ходят в зал, бассейн, бегают или занимаются велоспортом, делают это для выплеска эмоций», — считает эксперт.

Тренер Зубов считает, что больше остальных стрессу подвержены те сотрудники, которые из-за трудовой деятельности вынуждены длительное время находиться в сидячем положении. В таком случае людям необходимо насыщать организм кислородом и улучшать кровообращение. Помочь в этом может йога, плавание, стретчинг и кардионагрузки. По мнению эксперта, перечисленные практики вызывают прилив энергии.

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