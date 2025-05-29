Как родителям поддержать ребенка в период ЕГЭ: советы психолога

Подростковый психолог-психотерапевт Анна Хоботова советует родителям проводить с детьми разъяснительные беседы. Подростки должны понимать, что результат важен, но он не сделает их хуже. Эксперт отметила, что оценка по экзамену отразится на том, сможет выпускник поступить или нет. Однако результат не поменяет судьбу. Всегда есть второй шанс или другой путь.

Психолог рассказала, что подготовка к экзаменам занимает не один день. Это длительный период времени. Родителям стоит не допускать ссор между собой и избегать конфликтных ситуаций с подростком. Важно следить, чтобы старшеклассник спал по восемь часов и правильно питался. Можно ввести новое правило в семье — один раз в неделю проводить время вместе: смотреть фильм, гулять на свежем воздухе, посещать культурные мероприятия.

По мнению психолога, стоит подготовиться к любому развитию ситуации в день проведения ЕГЭ: запастись большим количеством гелевых ручек, различных салфеток. Заранее проверить состояние одежды, подготовить воду и перекус.

Ранее сообщалось, что подмосковные школьники написали ЕГЭ по математике.