Подмосковные школьники написали ЕГЭ по математике

Более 35 тыс. одиннадцатиклассников Подмосковья сдали единый государственный экзамен по математике в рамках основного периода, более 16 тыс. из них выбрали базовый уровень, остальные — профильный. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

«Мы видим устойчивый интерес к профильной математике. Это говорит о стремлении выпускников поступать в вузы, где требуется высокий уровень математической подготовки, — на инженерные, технические и экономические направления», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Экзамен провели на территории 256 пунктов проведения, в его организации был задействован 731 общественный наблюдатель. Кроме того, 708 онлайн-наблюдателей следили за ходом экзамена дистанционно. Школьники узнают результаты не позднее 9 июня.

Отметим, что следующий экзамен в рамках основного периода ЕГЭ пройдет в пятницу, 30 мая, в этот день школьники напишут работу по русскому языку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.