Как россияне будут отдыхать в мае 2026 года: особенности для пяти- и шестидневной рабочей недели

В мае 2026 года российские граждане, работающие по графику пятидневной рабочей недели, получат три дополнительных выходных дня подряд. Тем сотрудникам, которые работают по графику шестидневной недели, важно знать, что при таком режиме суббота является не выходным, а обычным рабочим днем, сообщил gorod55.ru.

По информации издания, сотрудники, работающие по графику пятидневной рабочей недели, будут отдыхать 9, 10 и 11 мая. Такая возможность появилась из-за того, что День Победы в текущем году выпал на субботу — 9 мая. Для граждан, которые работают по графику шестидневной недели, перенос праздника не осуществляется. Они смогут отдохнуть только в воскресенье, 10 мая, а также в сам праздник — 9 мая. Но уже в понедельник, 11 мая, они вновь выйдут на свои рабочие места.

По информации издания, для всех категорий работников независимо от графика действует принятая норма Трудового кодекса. Если завтрашний день является официальным нерабочим праздником, то продолжительность сегодняшнего рабочего дня сокращается ровно на один час без какой-либо потери в заработной плате. В данном случае это касается пятницы, 8 мая.

Ранее сообщалось, что рекордные новогодние праздники могут вернуться в начале 2030-х.