Как санатории накручивают положительные отзывы: разбор на примере «Радуги» в Уфе

«Приехали я, моя мама и мой ребенок 2,5лет в санаторий «Радуга» (где смогли пробыть ОДНИ сутки). Озвучили по телефону множество процедур, которые входят с стоимость путёвки, в т. ч. и массаж. На сайте увидела фото бассейна. Приехали, оформились. И — ожидание-реальность: бассейна нет. Первый вопрос, а руководству: почему нет такой информации на сайте?! Далее выясняется, что массажа нам не будет — всё занято», - рассказывает одна из женщин, которая хотела отдохнуть в санатории «Радуга»

Поводом для анализа комментариев в социальных сетях посетителей санатория «Радуга» стал недавний скандал. Многие люди удивлены, почему у грязного помещения с плесенью и неприветливым персоналом высокие рейтинги в интернете. Например, сервис «Яндекса.Карты» выставил оценку 4.3 из пяти баллов. Одна из отдыхающих поделилась причиной такого несоответствия. В холе санатория висит объявление, что каждому, кто оставит хороший отзыв, сделают бесплатную процедуру.

Большинство людей отмечает, что персонал очень неприветливый. За каждую процедуру пытаются взять дополнительную плату, хотя стоимость путевки должна все покрывать. Есть много обязательных платных услуг, например, стоянка авто. Часто сломан аппарат или отсутствует медперсонал, что не позволяет пройти полный курс лечения. В ванной комнате плесень, а спать на матрасе невозможно. Фото помещений не соответствует реальности. На сайте указано много того, чего просто в санатории нет, например, бассейна.