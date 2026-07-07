В Звенигороде проведут капремонт спортивного комплекса «Академия дзюдо»

На улице Московской, 51 в Звенигороде Одинцовского округа продолжается капитальный ремонт многофункционального комплекса «Академия дзюдо», подрядчик ведет фасадные и кровельные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», в них задействованы 40 человек. Они ведут общестроительные и отделочные работы, ремонт фасада и кровли, монтаж инженерных коммуникаций. Ремонт завершат к первому кварталу 2027 года

В здании обустроят раздевалки, современные спортивные залы, зону питания и все необходимое для тренировок и соревнований. Площадь здания Академии дзюдо превышает 15 тыс. кв. м, для нее закупят новую мебель и спортивный инвентарь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.