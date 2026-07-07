Жители Подмосковья закрыли более 176 тыс. больничных через MAX

С начала 2026 года жители Подмосковья закрыли более 176 тыс. больничных в чат-боте Денис в мессенджере MAX. Такой возможностью могут воспользоваться пациенты, которые прикреплены к поликлинике, подведомственной Министерству здравоохранения Московской области.

«Закрыть больничный теперь можно не выходя из дома — через видеосвязь с врачом в чат-боте MAX. Пациенту нужен только интернет», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

По его словам, врач в ходе онлайн-консультации оценит самочувствие, уточнит жалобы и примет решение о больничном. Записаться на нее можно через MAX в несколько кликов, в чат сразу поступает ссылка для подключения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.