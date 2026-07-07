В Московской области за неделю провели почти 90 земельно-имущественных аукционов

На прошлой неделе в Подмосковье провели 89 земельно-имущественных аукционов, участниками которых стали 198 претендентов — в среднем 2,2 человека на лот. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

В числе лидеров по конкурентной активности стал Серпухов, где за покупку земельного участка под ЛПХ в деревне Правое Ящерово боролось 19 человек. Победителем стал тот, кто смог предложить наивысшую цену.

Напомним, что подобрать участок для загородной жизни или помещение для бизнеса можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.