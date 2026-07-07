Телеведущая Борисова призналась, что больше не хочет вступать в отношения

Телеведущая Дана Борисова недавно отпраздновала свой юбилей — ей исполнилось 50 лет, пишет Teleprogramma.org. Лучшим подарком она назвала программу Андрея Малахова, снятую о ней.

В день рождения коллега Даны лично позвонил ей и поинтересовался, как ей живется после 50 лет. Борисова призналась, что это число кажется ей чужим, но из-за возраста заморачиваться не собирается. Телеведущая отметила юбилей вместе с мамой, которая приехала к ней из Крыма.

В личной жизни у Даны тоже произошли перемены: она рассталась с мужчиной из другой страны. Сейчас, признается Борисова, ей ближе одиночество.

«Любовь на расстоянии — дело непростое. Сегодня мне никто не нужен, слишком комфортно быть одной», — сказала она.

Дана продолжает активно участвовать в телевизионных проектах. Ее участие в «Сокровищах императора» вызвало обсуждения из-за отказа от некоторых испытаний. Осенью выйдет новое шоу на выживание, где снова будет участвовать Борисова.

Недавно Дана и ее дочь Полина вернулись из Турции, где, по признанию самой телеведущей, набрали пару лишних килограммов. При этом отношения с 19-летней дочкой остаются непростыми.

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