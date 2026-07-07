Федерация футбола Ирана отреагировала на вылет США с ЧМ: «Весь мир ликует»

Федерация футбола Ирана отреагировала на вылет команды США с чемпионата мира, выложив скриншоты результатов матчей двух сборных против Бельгии.

Сборная Ирана сыграла с бельгийцами на групповом этапе вничью (0:0), а американцы проиграли Бельгии в 1/8 финала со счетом 1:4.

«Весь мир ликует после унизительного поражения политики от футбола», — такая подпись сопровождала скриншоты.

У Ирана есть причины радоваться неудаче американской команды. Во время чемпионата сборной Ирана приходилось прилетать на матчи в США из Мексики и сразу после них покидать территорию Штатов. После досадного вылета иранцев (ни разу не проиграли на турнире) министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин заявил, что он счастлив и даже станцевал от радости.

В матче с Бельгией многие болельщики были настроены против США из-за беспрецедентного вмешательства в футбольные дела президента страны Дональда Трампа. После его звонка главе ФИФА Джанни Инфантино была отложена дисквалификация американского форварда Фоларина Балогуна, который в предыдущей игре получил красную карточку.

Лидер британской партии «Либеральные демократы» Эд Дейви назвал Трампа «гангстером», а от Инфантино потребовал уйти в отставку.