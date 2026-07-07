Победительница пятого сезона шоу «Голос. Дети» Алиса Кожикина вышла замуж
The Voice: одержавшая победу в шоу «Голос. Дети» Алиса Кожикина вышла замуж
Фото: [соцсети]
23-летняя победительница пятого сезона шоу «Голос. Дети» Алиса Кожикина вышла замуж за 21-летнего актера Матвея Алексашина, сообщает The Voice. Торжественная регистрация прошла в одном из московских загсов.
Отмечается, что невеста приехала на церемонию в корсетном кружевном платье. Жених выбрал серо-коричневый костюм. Молодожены опубликовали видео из ЗАГСа в своих социальных сетях.
Алексашин признался, что раньше думал, что свадьба возможна только после достижения успеха. Однако он решил, что можно быть счастливым в любой момент и не ждать идеального времени.
На церемонии случилось несколько забавных ошибок: Матвей удивился, когда его назвали по отчеству — Никитич. Также он ошибся с кольцом, надев его себе на палец вместо того, чтобы невеста надела его ему.
Пользователи эмоционально прокомментировали видео, пожелав молодоженам счастья и долгих лет совместной жизни. Кожикина рассказала, что Алексашин сделал предложение на Бали: он опустился на колено на пляже и подарил ей кольцо.
Алиса стала известна после победы в шоу «Голос. Дети» в 2016 году. Она продолжила музыкальную карьеру и активно дает концерты по всей России.
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