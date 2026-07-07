Свыше 200 медалистов: какие награды получили лучшие выпускники Наро-Фоминска

В Наро‑Фоминске отметили успехи лучших выпускников: во Дворце культуры «Звезда» прошел торжественный прием для медалистов, о чем сообщает администрация муниципалитета.

Согласно данным, в Наро‑Фоминском округе уже свыше двухсот школьников удостоены медалей «За особые успехи в учении» I и II степени — и список может пополниться после окончательного подведения итогов ЕГЭ.

На мероприятие пригласили ребят, которые подтвердили право на награду. Выпускникам вручили медали, а их родителям — благодарственные письма и памятные подарки. Особое внимание уделили Никите Кирсанову из наро‑фоминской школы № 5: он набрал 100 баллов на ЕГЭ по информатике и получил отдельную награду.

По словам заместителя главы муниципалитета Светланы Малыхиной, достижения ребят — безусловная ценность для Наро-Фоминского округа, а власти искренне верят в будущее молодых талантов.