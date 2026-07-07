Около 26 тыс. подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!» вручили семьям в Московской области

«Подарочный комплект включает все необходимое для новорожденного в первые дни после выписки из родильного дома. Получая такой набор, родители могут сосредоточиться на подготовке к появлению малыша, не отвлекаясь на приобретение детских принадлежностей», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.