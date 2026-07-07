Около 26 тыс. подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!» вручили семьям в Московской области
Семьи в Подмосковье получили почти 26 тыс. подарочных наборов при рождении детей
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье с 2019 года семьям при рождении детей вручили почти 26 тыс. подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Подарочный комплект включает все необходимое для новорожденного в первые дни после выписки из родильного дома. Получая такой набор, родители могут сосредоточиться на подготовке к появлению малыша, не отвлекаясь на приобретение детских принадлежностей», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Получить такой набор могут россияне, чей ребенок появился на свет и был зарегистрирован в подмосковном учреждении. Вместо подарочного бокса можно оформить денежную выплату в размере ₽20 тыс.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число многодетных семей в Подмосковье достигло 120 тыс.