В Подмосковье за неделю отремонтировали знаки на региональных дорогах в 10 округах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы провели в Ступино, Сергиевом Посаде, Лобне, Реутове, Балашихе, Домодедово, Мытищах, Щелково, Рузе, Павловском Посаде.

К примеру, в Лобне отремонтировали знак на улице Ленина, а в Реутове — на Транспортной улице. В Рузе привели в порядок объект в селе Покровское, а в Балашихе — на улице Агрогородок в деревне Черное.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в области отремонтируют более 1,2 тыс. км дорог.