В Подмосковье за неделю отремонтировали знаки на региональных дорогах в 10 округах
Ремонт дорожных знаков провели в 10 округах Подмосковья за неделю
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
В Подмосковье за неделю отремонтировали знаки на региональных дорогах в 10 округах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, работы провели в Ступино, Сергиевом Посаде, Лобне, Реутове, Балашихе, Домодедово, Мытищах, Щелково, Рузе, Павловском Посаде.
К примеру, в Лобне отремонтировали знак на улице Ленина, а в Реутове — на Транспортной улице. В Рузе привели в порядок объект в селе Покровское, а в Балашихе — на улице Агрогородок в деревне Черное.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в области отремонтируют более 1,2 тыс. км дорог.