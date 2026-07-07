В субботу, 11 июля, в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» пройдет экскурсия по фондохранилищу живописи «Музыка для глаз», в рамках которой можно будет увидеть редкие экспонаты из фондов музея-заповедника. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В рамках мероприятия хранитель коллекции Светлана Шишонкова расскажет о том, как формировалось музейное собрание, как реставраторы возвращают полотна к жизни и не только. При этом акцент будет сделан на серию портретов русских удельных великих князей и царей кисти крепостных художников. В ведомстве уточнили, что посетить экскурсию можно по предварительной записи и по документу, удостоверяющему личность.

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* Возрастное ограничение 12+