В «Единой России» рассказали о развитии поселка для врачей, который создан в Богородском округе

Фото: [ администрация Богородского г. о. ]

В Подмосковье за 5 лет в рамках Народной программы партии «Единая Россия» открыли более 60 новых медучреждений. Еще 35 построят и отремонтируют в текущем году. Для привлечения медиков в регионе ввели различные меры поддержки. К примеру, в Богородском округе создали поселок для врачей «Линия жизни».

Земельные участки в поселке бесплатно получили 185 специалистов из медучреждений округа. По словам секретаря местного отделения «Единой России», главы округа Дениса Семенова, на территории обустроены дороги, проведено благоустройство, установлены ограждения, оборудовано видеонаблюдение.

Победитель предварительного голосования по округу, муниципальный депутат Ольга Попова подчеркнула, что в Богородском делают все возможное для привлечения врачей.

«За 5 лет мы исполнили практически все наказы наших жителей: отремонтировали 16 объектов здравоохранения, в микрорайоне Заречье заработала новая станция скорой помощи, а в Богородском в этом месяце откроется поликлиника на 500 посещений», — рассказала она.

Сейчас формируется новая Народная программа. От жителей Подмосковья поступило более 200 тыс. предложений. Поделиться идеями можно на сайте естьрезультат.рф и по телефону 8-800-200-89-50.