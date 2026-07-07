В ЖК «Гранель Притяжение Сити» Одинцовского округа возведут новостройку

Н стройплощадке корпуса № 8 ЖК «Гранель Притяжение Сити» в Одинцовском округе завершились подготовительные и земляные работы, на финишном этапе находится устройство фундамента. Строители ведут монтаж вертикальных конструкций ниже нулевой отметки, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Дом переменной этажности (11-14 этажей) строится первым, он вместит 729 квартир общей площадью более 45,3 тыс. кв. м. Там разместят варианты одно-, двух- и трехкомнатных квартир, в том числе евроформата.

В рамках проекта поэтапно построят жилые дома высотой от 9 до 14 этажей, при оформлении фасадов применят бетонную плитку, металлические кассеты и керамогранит в натуральной цветовой палитре. Там также появятся детский сад, школа, на первых этажах домов откроются магазины и другие объекты сферы услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.