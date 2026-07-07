В Химках в ходе капремонта гимназии № 23 стартовали работы по благоустройству

В Химках на улице Тюкова, 8 в микрорайоне Сходня продолжается капитальный ремонт основного корпуса гимназии № 23, строительная готовность достигла 80%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В работах задействованы 60 человек и три единицы техники, их проводят в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья и нацпроекта «Молодежь и дети». Специалисты ведут общестроительные и отделочные работы, ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных коммуникаций, работы по благоустройству прилегающей к гимназии территории.

В рамках ремонт в здании пройдут фасадные и кровельные работы, внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования. В школу закупят новую мебель и оборудование. Открыть ее планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.