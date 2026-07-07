Пенсионерам напомнили о важных документах, которые нужно обновить до конца лета

Летом пенсионеры в России чаще всего сталкиваются не с оформлением новых выплат, а с необходимостью актуализации уже имеющихся документов. Ошибки в данных или несвоевременное обновление сведений могут привести к задержкам выплат или их временной приостановке. О том, какие документы стоит проверить и обновить до конца лета, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Андрей Лаврентьев.

Паспорт и регистрация: основа всех выплат

По словам эксперта, в первую очередь пенсионерам важно проверить актуальность паспортных данных.

«Самая частая проблема — это несоответствие данных в системе Социального фонда и фактических документов. Если пенсионер менял паспорт по возрасту, утере или порче, но не уведомил об этом, могут возникнуть сложности с начислениями», — отметил юрист.

Также необходимо убедиться, что регистрация по месту жительства или пребывания актуальна, так как она влияет на региональные доплаты и социальные льготы.

Банковские реквизиты: частая причина задержек выплат

Еще один важный блок — банковский счет, на который поступает пенсия.

«Если пенсионер менял карту, банк или закрывал счет, обязательно нужно обновить реквизиты в Социальном фонде. Иначе деньги могут просто „зависнуть“ и не дойти до получателя», — пояснил Лаврентьев.

Эксперт добавил, что особенно важно проверять сроки действия банковских карт, так как автоматическое продление происходит не всегда корректно.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Кира Морозова ]

Документы для льгот и доплат

Пенсионерам, которые получают дополнительные выплаты, стоит обратить внимание на документы, подтверждающие право на льготы.

«Это могут быть справки об инвалидности, документы о составе семьи, подтверждение проживания в определенном регионе. Если срок действия таких документов истекает, их необходимо обновить», — уточнил Лаврентьев.

Медицинские справки

Отдельное внимание эксперт рекомендует уделить медицинским документам, особенно если пенсионер пользуется льготными лекарствами или социальным обслуживанием.

«В ряде случаев требуется регулярное подтверждение статуса — например, инвалидности или нуждаемости в уходе. Пропуск сроков может привести к временной потере льгот», — уточнил юрист.

С 2027 года в России изменится порядок индексации страховых пенсий. Вместо одного ежегодного повышения выплаты будут пересчитывать дважды в год — в феврале и апреле. Новый механизм позволит учитывать не прогнозные показатели, а фактическую ситуацию в экономике.