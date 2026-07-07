В Подмосковье с начала года пособие на новорожденного назначили 812 семьям с низким доходом

В Подмосковье с начала 2026 года единовременное пособие на новорожденного назначили 812 семьям с низким доходом. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«С начала года мы выплатили почти ₽45 млн единовременного пособия на новорожденных — эту помощь получили уже более 800 семей Подмосковья», — отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

В этом году в областном бюджете предусмотрели более ₽200 млн на оказание этой меры поддержки.

Размер выплаты зависит от количества детей. Чем больше в семье детей, тем больше размер поддержки — от ₽20 до ₽300 тыс. Подать заявление на выплату можно на сайте госуслуг региона в течение полугода со дня рождения ребенка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что количество многодетных в Подмосковье выросло до 120 тыс.