В Подмосковье с начала года пособие на новорожденного назначили 812 семьям с низким доходом
В Подмосковье семьям с низким доходом выплатили на новорожденных около ₽45 млн
Фото: [REGIONS/Роман Малышенко]
В Подмосковье с начала 2026 года единовременное пособие на новорожденного назначили 812 семьям с низким доходом. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«С начала года мы выплатили почти ₽45 млн единовременного пособия на новорожденных — эту помощь получили уже более 800 семей Подмосковья», — отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
В этом году в областном бюджете предусмотрели более ₽200 млн на оказание этой меры поддержки.
Размер выплаты зависит от количества детей. Чем больше в семье детей, тем больше размер поддержки — от ₽20 до ₽300 тыс. Подать заявление на выплату можно на сайте госуслуг региона в течение полугода со дня рождения ребенка.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что количество многодетных в Подмосковье выросло до 120 тыс.