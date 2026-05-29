Из-за резких скачков температуры и ночных холодов, когда столбик термометра опускался почти до нуля, многие садовые растения выглядят угнетенными. Листва поникла, завязи осыпались, а огурцы с томатами будто остановились в росте. Однако опытные огородники советуют не спешить и не вырывать посадки с корнем. У большинства культур еще сохраняется возможность восстановиться, если правильно и своевременно оказать им помощь. Какие именно меры следует предпринять после того, как холода отступят, чтобы не потерять урожай, REGIONS рассказал подмосковный садовод Борис Воронович.

Шаг первый: проведите ревизию ущерба

Прежде чем браться за секатор или готовить опрыскиватель, стоит не спеша обойти весь участок и внимательно осмотреть посадки. Что именно пострадало от холода?

Теплолюбивые культуры (огурцы, кабачки, помидоры, перцы, баклажаны). У них могли почернеть края листовых пластин, пожелтеть или поникнуть верхушки. Если стебли остались упругими и внутри имеют зеленый цвет, шанс на восстановление высок. Если же стебель стал водянистым и покрылся слизью — растение погибло.

Клубника и садовая земляника. Их цветки и завязи повреждаются уже при температуре -2 градуса. Если заметны почерневшие серединки у цветов, урожая с этих кустов уже не получить. Однако само растение может дать вторую волну цветения.

Плодовые деревья и ягодные кустарники. У яблонь и груш страдают в первую очередь цветки, у вишни и сливы — уже сформировавшиеся завязи. Необходимо обрезать явно почерневшие соцветия, но при этом не трогать почки — из спящих вполне могут пойти новые побеги.

«Не паникуйте, если листья выглядят плохо. Дайте растениям 2-3 дня. Часто они восстанавливаются сами, если повреждения не критические. Мои огурцы в прошлом году после заморозков лежали пластом, а через неделю уже давали новые плети», — говорит Борис Воронович.

Шаг второй: проведите санитарную чистку

Все безжизненные, почерневшие или подгнившие фрагменты растений необходимо удалить. Следует обрезать поврежденные листья, отмершие верхушки побегов, засохшие бутоны и завязи. От них не стоит жалеть — они уже не восстановятся, а станут лишь рассадником грибковых инфекций.

Важно: срезать нужно только явно погибшие ткани. Если есть сомнения, лучше оставить растение на два-три дня — граница между живой и мертвой частью проявится сама. Инструмент (секатор) должен быть острым. Его необходимо дезинфицировать спиртом после обработки каждого куста, чтобы не переносить болезни с одного растения на другое.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Шаг третий: антистрессовая поддержка

Растения пережили серьезнейший стресс, поэтому им требуется помощь в виде специальных составов — биостимуляторов. Такие средства помогают восстановить иммунитет, стимулируют отрастание новых побегов и активируют естественные защитные механизмы.

Лучшее время для опрыскивания — утренние часы (до 10 утра) либо вечер, после того как спадет жара. Это необходимо, чтобы капли жидкости не сработали наподобие линз под ярким солнцем. Повторную обработку следует провести спустя 7–10 дней.

Шаг четвертый: грамотная подкормка — без азота!

Самая распространенная ошибка садоводов после возвратных заморозков — начать усиленно удобрять растения азотными составами (мочевиной, навозом, травяными настоями). Этого категорически нельзя делать.

Почему? Азот провоцирует бурный рост зеленой массы. Однако ослабленные холодом культуры могут просто не выдержать такой нагрузки. К тому же после понижения температур корневая система функционирует не в полную силу, и азот способен вызвать химический ожог корней.

Что вносить вместо азота — фосфор и калий. Эти элементы укрепляют корневую систему, повышают иммунитет растений и помогают им быстрее оправиться от стресса.

Чего категорически нельзя делать после заморозков

Не поливать растения ледяной водой из шланга — использовать только отстоянную и теплую.

Не вносить свежий навоз и повышенные дозы азотных удобрений.

Не проводить обрезку «на всякий случай» тех частей, которые еще могут ожить.

Не оставлять поврежденные листья на грядках — они превратятся в рассадник инфекции.

Не выдергивать растения, если стебель внутри сохраняет зеленый цвет и упругость.

Когда реанимация уже бессильна

К сожалению, спасти пострадавшие культуры удается не всегда. Если стебель стал водянистым, слизистым и издает неприятный гнилостный запах — растение погибло. Его необходимо удалить, а почву на этом месте пролить раствором марганцовки или препаратом «Фитоспорин».

На освободившийся участок можно посеять быстрорастущие культуры: редис, листовой салат, укроп, шпинат. Они успеют дать урожай до середины июля.

«Не спешите, не паникуйте, работайте с любовью. И земля отблагодарит вас урожаем. Удачи на грядках!» — говорит Борис Воронович.

Ранее агроном из Подмосковья раскрыл секреты ухода за жимолостью во время цветения: полив, подкормка, защита от заморозков.