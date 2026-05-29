Уход за жимолостью во время цветения: полив, подкормка, защита от заморозков — инструкция от агронома

Жимолость — одна из самых первых ягодных культур, созревающих в саду. Она появляется на кустах в тот момент, когда клубника только начинает завязываться. Однако для того, чтобы растение радовало крупными сладкими плодами, за ним необходим грамотный уход. Самый ответственный этап — цветение. Именно в эти две-три недели решается, уйдет ли садовод с ведром ягод или соберет лишь горсть мелкой кислятины. Одни процедуры в этот период жизненно важны, другие — находятся под строгим запретом. О том, что обязательно нужно сделать с жимолостью, когда она покрылась цветами, а от чего лучше воздержаться, рассказывает агроном из Подмосковья Леонид Суровцев в материале REGIONS.

Почему период цветения жимолости — особенный

Жимолость зацветает рано — чаще всего в мае, когда еще не исключены возвратные заморозки. Ее нежные, желтовато-белые цветки боятся холода гораздо сильнее, чем, например, цветущие яблони или вишни. Кроме того, опыляют эту культуру шмели, которые просыпаются позже пчел. Если погода стоит холодная или дождливая, шмели не вылетают, и завязей образуется совсем немного.

Вторая характерная черта жимолости: промежуток от момента распускания цветков до полного созревания плодов очень мал — всего 35–45 суток. В отличие от яблони или смородины, у этой культуры нет «запаса прочности». Всего, чего растение недополучит в фазу цветения, восполнить потом уже не удастся.

Третья особенность: жимолость относится к перекрестноопыляемым культурам и не способна опылять сама себя. Ей обязательно требуется «сосед» другого сорта. Если в саду растет всего один куст, то цветы на нем, конечно, появятся, а вот ягод можно не дождаться.

«Многие садоводы ухаживают за жимолостью как за смородиной. Полили, подкормили разок — и хорошо. Но жимолость не прощает ошибок именно в цветение. Пропустили полив в сухую погоду — цветы осыпались. Не защитили от заморозка — завязей нет. Перекормили азотом вместо калия — будет куча листвы и ни одной ягоды. В цветение жимолость как капризный ребенок: что захочет — то и получи. А захочет она в это время только одного: чтобы ей помогли завязать как можно больше плодов», — говорит Леонид Суровцев.

Уход за растением

По мнению эксперта, в засушливую погоду полив следует проводить раз в 4–6 дней. Под взрослое растение (возрастом от пяти лет и старше) необходимо выливать три-четыре ведра жидкости. Под молодой куст (два-четыре года) — одно-два ведра. Вода должна быть непременно теплой и предварительно отстоянной. Использование ледяной воды из скважины или прямо из шланга вызывает у корневой системы сильный стресс.

После увлажнения почвы необходимо обязательно взрыхлить грунт под кустарником. Делать это следует предельно аккуратно, углубляясь не более чем на 3–5 сантиметров, поскольку корневая система жимолости залегает очень близко к поверхности. Альтернативный вариант — просто замульчировать приствольный круг соломой, свежескошенной травой или торфом. Мульча не только сохранит влагу в земле, но и избавит садовода от необходимости частого рыхления.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая ]

Необходимо внимательно отслеживать прогноз погоды. Если синоптики предупреждают о заморозках, следует вечером накрыть кустарники. Для этой цели отлично подойдут спанбонд, лутрасил или любое белое нетканое полотно. Материал набрасывают на растение и фиксируют по краям колышками или камнями. С наступлением утра, когда воздух прогреется, укрытие снимают.

В стадии цветения жимолости требуются не азотные подкормки (они стимулируют наращивание зеленой массы), а фосфор и калий. Фосфор способствует формированию завязей и плодов, а калий отвечает за их сладость и крупный размер.

«В цветение — только щадящие средства. От тли — мыльный раствор или настой табака. От клещей — биопрепараты, которые не вредят пчелам. Химию оставьте до осени, если без нее никак», — объясняет Леонид Суровцев.

Ранее сообщалось, почему осыпаются завязи и как спасти ягоды вишни.