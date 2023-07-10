Как спасти утопающего: специалисты Тюменской области делятся рекомендациями

В первую очередь важно убедиться, что человек понимает вас и реагирует на сказанное. Достаточно просто спросить, нуждается ли он в помощи. Если человек находится на берегу, а утопающий неподалеку в воде, ему сразу нужно бросить веревку или спасательный круг.

Если же тот, кто нуждается в помощи, далеко от берега, не стоит переоценивать свои силы и плыть. Лучше оперативно найти матрас или лодку, подплыть на близкое расстояние и подать предмет, за который можно схватиться.

Всегда важно оповещать об экстренных ситуациях местных спасателей или звонить по номеру 112. Чтобы не стать самому потерпевшему и не рисковать жизнью близких, рекомендовано придерживаться простых правил: не оставлять детей без присмотра у воды и не купаться в нетрезвом состоянии.