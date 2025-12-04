Как украсить дом, чтобы угодить Красной Лошади? Астролог делает ставку на еловые венки и гирлянды

Астролог из Подмосковья Фарида Светлая рассказала REGIONS, как при помощи правильно подобранных новогодних украшений привлечь положительную энергию, которая будет вдохновлять на протяжении всего 2026 года.

Эксперт отметила, что символ 2026 года — Красная Огненная Лошадь — благосклонен к ярким цветам. Он любит динамику и современные решения. Для притягивания доброй и мощной энергии стоит уделить внимание праздничному декору. Астролог советует использовать современные технологичные решения. Например, умные гирлянды способы настраивать различные световые сценарии. Волшебный перелив цветов гарантирован тем, кто разместит под потолком светодиодные ленты.

«Умные гирлянды с управлением по USB, светодиодные ленты и экодекор из натуральных материалов — именно такие элементы декора создадут правильную энергию для года Лошади», — советует Фарида Светлая.

Астролог считает, что эффект звездного неба в комнате легко создадут ночники-проекторы. При оформлении помещения не стоит забывать об экологии. Отдавать предпочтение эксперт рекомендует еловым венкам, восковым свечам и маленьким живым елочкам в горшках. Ароматический диффузор дополнит образ, создавая уют. Он также может стать отличным подарком. В широком ассортименте предложены различные «зимние» запахи.

«Красная Огненная Лошадь ценит естественность, поэтому в одежде и украшениях смело сочетайте яркие цвета с природными мотивами», — добавила Фарида Светлая.

