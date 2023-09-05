Как в Егорьевске меняются улицы и развивается инфраструктура

В Егорьевске продолжается масштабное обновление. Буквально преображается парк «200 лет Егорьевску». Как напомнили в Министерстве благоустройства Московской области, площадь парка на юго-востоке города составляет 25 га. Но комфортная среда – это еще не все. В городе появляются новые производства, идет работа по улучшению экологии.

УДОБНО ЖИТЬ И РАБОТАТЬ

В этом году продолжилось обустройство парка «200 лет Егорьевску». Здесь запланировали строительство горок с тоннелями, песочницей и каруселью, игровой площадки «Ящик с апельсинами» и даже необычных «Голубых вагонов», подходящих для выставок и мастер-классов. Для танцев и других мероприятий построят многофункциональную сцену «Корзина», а для любителей спорта проведут роллер-трассу.

«Мы уделяем внимание всем сферам жизнеобеспечения. Ремонтируем поликлиники, школы, приводим в порядок общественные пространства, создаем рабочие места, ремонтируем дороги, благоустраиваем парки и скверы. Впереди еще немало работы во всех сферах: и по части благоустройства, и в сфере здравоохранения, и в образовании», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Удобнее станет и транспортная система: в следующем году стартует строительство дублера Егорьевского шоссе. Четырехполосная дорога решит вопрос с пробками. Концессионное соглашение о строительстве с инвестором ООО «М.Е.Т.К.» подписано в 2021 году.

ЧИЩЕ И УЮТНЕЕ

Еще одно важное направление – рекультивация полигона ТКО, которую проводят в рамках федерального проекта «Чистая страна» и нацпроекта «Экология». Работа началась в феврале 2020 года. Сейчас тело полигона сформировано на 90%, готова противофильтрационная завеса. Строится армогрунтовая стена, создается система дегазации. Завершить работы планируют в следующем году.

Другой важный для экологии проект – очистка реки Гуслицы. Работу начали в 2022-м по госпрограмме «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017–2026 годы», на данный момент расчищен наиболее загрязненный участок в семь километров, извлечено более 128 тыс. тонн донных отложений и более 25 тонн мусора, берег тоже привели в порядок.