Как выбрать арбуз: перечень рекомендаций

Уже в начале июня на прилавках магазинов в продаже появляются арбузы, но лучше всего покупать ягоду в конце июля и в начале августа, сообщает zr.media .

Чтобы выбрать вкусный и сладкий арбуз, сначала надо провести его визуальный осмотр. Лучше выбирать крупные плоды с ярким цветом корочки и пятнами по бокам желтого или оранжевого цвета. Хвостик ягоды должен быть сухим.

«Чтобы после вкусного десерта не пришлось вызывать врачей, специалист советует перед употреблением тщательно вымыть арбуз, обдать его кипятком, а следом и холодной водой», - рекомендует врач-терапевт Ангелина Сомина

После визуального осмотра можно постучать по плоду. Звонкий звук – знак того, что арбуз спелый и вкусный. Если есть возможность разрезать плод, то рекомендовано обратить внимание на косточки. Допустимо, если мякоть будет более бледной или, напротив яркой. А вот косточки у дозревшего плода бывают только черными или коричневыми, но не белыми. У арбуза должен быть приятный запах. Выбор некачественного продукта заканчивается отравлением.

«Симптомы при отравлении арбузом такие же, как при любом другом пищевом отравлении: головная боль, тошнота, рвота, боли в области живота, возможно понижение давления, сонливость, учащенный пульс и дыхание», - рассказывает врач-терапевт Ангелина Сомина

Безопаснее всего покупать арбузы на продовольственных ярмарках.