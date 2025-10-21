Как сейчас выглядит нижегородское кладбище, где орудовал некрополист Москвин

На территории «Красной Этны» в Нижегородской области расположено кладбище, которое прославилось после обнародования данных о профессоре-некрополисте Анатолии Москвине, сообщил newsnn.ru. Корреспондент издания посетил кладбище.

Корреспондент рассказал, что при входе со стороны завода размещено здание, где находится администрация кладбища. Стены кирпичного здания немного трескаются. На фасаде прикреплены таблички с картой кладбища и рекламой ритуальных услуг. Территория разделена на участки в зависимости от религии покойника: православный, мусульманский и еврейский.

По информации издания, одна часть кладбища выглядит ухоженно. На ней расположены могилы, куда родные приносят цветы. Вторая часть кладбища не ухожена: тропы заросли, памятники обвалились, оградки поржавели, вместо памятников установлены таблички, прибитые к дереву. На деревьях краской нанесены метки. Предположительно, они помогают посетителям найти нужное захоронение.

«Между взрослыми захоронениями встречаются детские. С 2002 по 2011 годы часть из них разрыл Анатолий Москвин. Историк-некрополист выбирал могилы девочек от трех до 12 лет. Выкапывал останки, приносил их домой вместе с сохранившейся одеждой и делал кукол», — указано в материале издания.

По информации издания, рабочие пытаются благоустроить территорию кладбища: срезают сухие ветки, убирают листву, чистят дорожки от веток и мусора. В глубине кладбища скрывается мемориал «Родина-мать», который возвели в 1965 году к двадцатилетию Победы.

Корреспондент рассказал, что в сто метрах от мемориала расположено татарское кладбище: на деревьях развеваются красные тряпки, на памятниках изображены полумесяцы и арабская вязь.

«После теракта в Домодедове в январе 2011-го Москвин устроил здесь жуткий перформанс. Обходил захоронения с баллончиком краски и заливал ей портреты на надгробиях. Предварительно, надписи находили даже на мемориале "Родина-мать"», — сообщил newsnn.ru.

Ранее сообщалось, что рязанский «Пьяный лес» признали самым мистическим местом России.