Рязанский «Пьяный лес» признали самым мистическим местом России

Сервис «Туту» составил рейтинг самых мистических мест России, первое место в котором занял «пьяный лес», расположенный близ села Тырново в Рязанской области. Соответствующий материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По мнению составителей рейтинга, загадочность этого места обусловлена необычной формой деревьев.

«Стволы деревьев там причудливо изогнуты. Почему так произошло — неизвестно. Возможно, виноват ураган или электромагнитное излучение», — указано в материале.

Второе место в списке занял окутанный легендами Псковский кремль (Кром), а третье – Танцующий лес на Куршской косе, который, по поверьям, расположен в аномальной зоне. В первую пятерку также вошли озеро Бирджалы в Кабардино-Балкарии, где «немецкие солдаты искали вход в мифическую страну Шамбалу», и озеро Лабынкыр в Оймяконском улусе на востоке Якутии.

«Поверья гласят, что в озере обитает чудовище — лабынкырский черт с темно-серым туловищем. Озеро удалено от городов и деревень, добраться до него непросто», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что зловещие куклы из воска появились на крестах кладбища в Подмосковье.