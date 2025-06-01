«Как вышло, так и вышло»: семья заснувшей во время встречи с Путиным девочки не смущена

По информации канала, в семье Беляевых из Пензы воспитывается 11 детей. В день онлайн-мероприятия семья решила исполнить для президента музыкальную композицию. Многодетная мама рассказала, что семью проинформировали о встрече примерно за две недели. На репетиции ушло буквально несколько дней. Дети знают композицию. Старшие могут без репетиций исполнить ее из-за накопленного опыта. Репетиции прохи урд.

По данным канала, во время общения и исполнения композиции на пуфике спала маленькая девочка. Этот момент быстро стал мемом. Мама рассказала, что у девочки есть сестра-близняшка. У малышек выработался режим. Днем они спят. Онлайн-встреча с президентом совпала с часами дневного сна детей. Вскоре задремала и вторая сестра. Мама призналась, что инцидент ее никак не смущает. Женщина рассказала, что вместе с супругом пыталась разбудить младшую дочь. Попытки оказались безуспешными.

«Когда нас предупредили, что сейчас наша очередь, что сейчас будет включение, мы пытались их разбудить, но ничего у нас не получилось. Поэтому как вышло, так и вышло теперь уже», — рассказала собеседница.

Ранее сообщалось, что семья с 11 детьми получила автобус Sollers от Путина.