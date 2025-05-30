Семья с 11 детьми получила автобус Sollers от Путина

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров передал многодетной семье из Ингушетии автобус Sollers Atlant. Об этом пишет издание «Взгляд».

По данным журналистов, в семье Марьям Хамхоевой Марьям и Беслана Боголова воспитывается 11 детей, и ранее они обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь приобрести транспорт для семейных поездок.

Автобус передали в Татарстане на площадке завода Sollers – там Денис Мантуров вместе с главой республики Рустамом Миннихановым принимал участие в запуске легких коммерческих машин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Домодедово собственники получили ключи от квартир в ЖК «Оптима».