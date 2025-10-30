Как живет нижегородка в Сербии: правда ли, что такси дорогое, а в автобусе можно проехать бесплатно?

Дарья из Нижнего Новгорода эмигрировала в Сербию полтора года назад. Девушка рассказала о жизни за границей, сообщил newsnn.ru.

Дарья рассказала, что в Сербии приятный климат. Так, уже в феврале распускаются цветы. Похолодание наступает только после ноября. Девушка с мужем и домашними питомцами проживает в 95 км от столицы. По ее словам, в Нови-Саде красивая архитектура. Это второй город по численности населения. Он компактный и развитый. С особым уважением относятся к велосипедистам. Культурная жизнь насыщенная. По мнению девушки, сербы — воспитанные, вежливые и отзывчивые люди.

«Что касается языка, то большинство сербов хорошо говорят по-английски. По-русски иногда говорят представители старшего поколения. В государственных учреждениях общение только на сербском. Поэтому учить сербский все-таки нужно, чтобы, например, решать какие-то вопросы с документами или чтобы вызывать пожарных или скорую», — поделилась девушка.

Нижегородка рассказала, что стоимость продуктов в Сербии не сильно отличается от цен в России. С конца весны по ноябрь на местных рынках предлагают по приемлемой цене сезонные фрукты, овощи и ягоды. В российских торговых точках мясо стоит дешевле. Найти продукцию по более дешевой цене можно и в Сербии, но на месарах (лавках). Поездка в такси обойдется дорого из-за дорого бензина, но в некоторых городах за проезд в общественном транспорте деньги не берут. Одежда западных брендов в Сербии стоит так же, как в Нижнем Новгороде. Средний чек в кафе — до 4 тыс. руб. (на двоих).

Ранее сообщалось, что выдворенные из Латвии пенсионеры нашли новый дом в России.