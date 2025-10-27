Выдворенные из Латвии пенсионеры нашли новый дом в России

Псковская область стала основным направлением для граждан, депортированных из Латвии за отказ от прохождения языкового экзамена и заполнения «анкеты лояльности» с осуждением политики России. Осенью прибалтийская страна потребовала выехать более 800 человек, многие из которых прибыли в Россию с минимальным багажом. Как живут несправедливо депортированные граждане, узнали обозреватели KP.RU.

Так, 75-летняя Людмила Межиньш и ее 84-летний супруг Петр, известные поэты и члены Союзов писателей, были поселены в псковской гостинице «Рижская» по распоряжению губернатора Михаила Ведерникова.Пара проживает бесплатно, местные власти подыскивают им муниципальное жилье и обеспечивают медицинское обследование по ОМС.

Людмила объяснил свой отказ от прохождения экзамена на язык в Латвии возрастом, а также возмутилась, что ее и других заставляют одобрять снос советских памятников.

Другая пара пенсионеров, Светлана и Вадим Фрейманы из Риги, временно размещена в Доме престарелых и инвалидов в Опочке. Их история иллюстрирует практические сложности переезда — средства от продажи рижской квартиры и вещи были похищены из хостела перед высылкой. Несмотря на возраст, супруги активно ищут работу — Вадим с опытом службы электриком на флоте готов к любой занятости. Сотрудник областной администрации лично сопровождает их по потенциальным работодателям.

Уникальность псковской системы адаптации подчеркивает специальная должность — уполномоченный при губернаторе по работе с соотечественниками. Елена Полонская не только консультирует переселенцев в соцсетях, но и лично сопровождает их в Управлении по вопросам миграции. Эта практика доказала эффективность — за последние семь месяцев в регион переехали 1400 человек из недружественных стран, 30% из Латвии. Среди новых жителей области — обрусевшие немцы из Германии и семья из Австралии, использующие программу переселения соотечественников для упрощенного получения ВНЖ.

Яркий пример успешной адаптации — латыш Язепс Юст, открывший в Пскове пекарню по производству рижского хлеба. По его словам, с ними перестали здороваться соотечественники, когда семья объявила о переезде в Россию. Сейчас он и близкие в РФ, где хорошо идет свое дело, а люди относятся с пониманием и отзывчивостью.

Ранее сообщалось, что литовцев выве л из себя говорящий по-русски робот-уборщик.