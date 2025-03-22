«Какие-то моральные уроды»: Алаудинов оценил поступок ВСУ, подорвавших ГИС «Суджа»

Генерал-лейтенант Алаудинов высказал мнение, что подобные действия украинских военнослужащих свидетельствуют об агонии киевского режима. По его мнению, ВСУ ведут войну с гражданской инфраструктурой, что свидетельствует об их низком моральном духе. Собеседник агентства считает, что атака на газоизмерительную станцию была совершена с целью не допустить пуска газа из России в страны Европы. По мнению Алаудинова, подрыв глобально не отразится на ситуации в зоне СВО.

Генерал-лейтенант призвал ВСУ прекратить воевать с мирным населением и гражданской инфраструктурой.

«Если ты воюешь, то должен воевать против противника, который продвигается вперед, а тут получается, ищут, где мирные жители - бьют по ним, газораспределительные (станции. — Прим. ред.), по больницам, еще по чему-то, какие-то моральные уроды», — сказал Алаудинов.

В Минобороны РФ отметили, что объект энергетической инфраструктуры находился на территории, которая определенный период контролировалась ВСУ. При отступлении украинские военнослужащие подорвали его. Ранее станция позволяла осуществлять прокачку более 40 млн кубометров газа.

Ранее сообщалось, что МО обвинило Киев в «дискредитации мирных инициатив» Трампа из-за удара по «Судже».