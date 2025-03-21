МО обвинило Киев в «дискредитации мирных инициатив» Трампа из-за удара по «Судже»

Атаку украинских вооруженных сил на газоизмерительную станцию «Суджа», расположенную всего в нескольких сотнях метров от границы с Курской областью, можно расценивать как преднамеренную провокацию. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По данным оборонного ведомства, удар по станции был нанесен в ночь на 21 марта примерно в 00:20 мск. До 7 августа 2024 года эта станция играла важную роль, прокачивая более 40 млн кубометров газа в сутки для европейских стран. На момент атаки она находилась под контролем украинских сил.

«Подрыв важного российского энергетического объекта является намеренной провокацией киевского режима, которую следует рассматривать в общем ряду недавних ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации в целях дискредитации мирных инициатив президента США», — подчеркнули в Минобороны РФ.

Говоря о причинах пожара на станции, военблогер Юрий Подоляка ранее отметил, что это произошло из-за действий ВСУ, которые покидают Курскую область. По его словам, украинские войска пытаются уничтожить как можно больше инфраструктуры перед своим провальным отступлением.

Ослепительное зарево от взрыва на «Судже» было видно как из Курска, так и из украинских Сум. Стоит отметить, что эта атака произошла на фоне ранее достигнутых договоренностей между Россией и Украиной о взаимном прекращении ударов по критической инфраструктуре на 30 дней.

По факту атаки на газоизмерительную станцию Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело, квалифицировав взрыв как теракт.