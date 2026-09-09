«Возврат к Евро-4 в России»: что произойдет с мотором, если залить топливо старого стандарта
Забитые соты и нагар: к чему приведет постоянная заправка топливом Евро-4
Издание «Autonews» сообщает, что в России до 1 июля 2027 года официально разрешены производство и продажа автомобильного бензина и дизельного топлива экологического класса Евро-4. Соответствующее постановление Правительства РФ № 976 было принято для стабилизации ситуаций на внутреннем топливном рынке.
Характеристики и отличие от стандарта Евро-5
Стандарт Евро-4 регулирует объем вредных примесей в выхлопе и составе самого топлива:
- Содержание серы: Не более 50 мг/кг (в стандарте Евро-5 — не более 10 мг/кг ).
- Ароматические углеводороды: До 35% (в Евро-5 — до 42%).
- Бензол и тяжелые металлы: Доля бензола ограничена 1%, а железо, свинец и марганец полностью запрещены.
Основная опасность Евро-4 для новых моторов заключается в пятикратном превышении уровня серы по сравнению с Евро-5, что ускоряет коррозию и образование нагара.
Совместимость с автомобилями и риски
Топливо класса Евро-4 полностью подходит для автомобилей экологического стандарта Евро-4 и ниже (Евро-3, Евро-2).
Для машин класса Евро-5 и выше регулярная заправка этим бензином влечет за собой риски:
- Разрушение катализатора: Диоксиды серы налипают на активные металлы и забивают соты катализатора сульфатами.
- Рост расхода топлива: Электронный блок управления (ЭБУ) компенсирует неполное сгорание ароматических углеводородов увеличением впрыска.
- Износ двигателя: Повышенное содержание серы быстро окисляет моторное масло, теряющее защитные свойства, а олефины формируют лаковые отложения на поршнях и клапанах.