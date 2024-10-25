Камера наблюдения зафиксировала, как нижегородец преградил дорогу автобусу

В «Нижегородпассажиравтотрансе» установили ход развития конфликта на дороге при помощи записи видеокамеры. Водитель легкового автобуса неоднократно предпринимал попытки перестроиться из одного ряда в другой. Совершить маневр ему мешал водитель автобуса, который не пропускал машину. Когда мужчине удалось обогнать общественное транспортное средство, он вышел из машины и стал напротив автобуса.

Пассажиры просили мужчину не препятствовать движению. Он на замечания никак не реагировал. В итоге конфликт все же урегулировали без привлечения сотрудников ГИБДД. Очевидцы сняли инцидент на видео и распространили в соцсетях.

«Спонсор моего опоздания», «Моча ударила в голову», «Осеннее обострение продолжается», «Пускай платить за простой», — подписчики активно комментируют инцидент.

Ранее сообщалось, что пять нижегородцев пострадали при столкновении маршрутки и автобуса.