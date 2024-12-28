Канада сенсационно проиграла Латвии на МЧМ по хоккею со счетом 3:2

Матч второго тура группового этапа молодежного чемпионата мира-2025 по хоккею между сборными Канады и Латвии завершился победой прибалтов со счетом 3:2, сообщил Sport.ru.

Издание сообщило, что матч состоялся в Оттаве в ночь на 28 декабря. Команда из Латвии забила три шайбы. Это стало возможным благодаря стараниям Эрику Матейко и Петерису Булансу. Джетт Лучанко и Калум Ритчи — игроки сборной Канады, которые принесли своей команде две шайбы.

По данным издания, победа команды из Латвии теперь открывает возможность для спортсменов оценить свои силы в борьбе с США. Канада потеряла первые очки на домашнем турнире, несмотря на уверенную победу над Финляндией. Напомним, тогда игра закончилась со счетом 4:0. В матче на МЧМ-2025 Латвия принимала участие в первый раз.

«Главным героем встречи стал Эрик Матейко. На драфте НХЛ в 2024 году его в третьем раунде под общим 90-м номером выбрал «Вашингтон Кэпиталз», — отметило издание.

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