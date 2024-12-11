Американский хоккеист признался в любви к России

Американский хоккеист Алекс Броадхерст, выступающий в КХЛ в составе хабаровского «Амура», признался в любви к России.

В интервью пресс-службе российского клуба он отметил, что во время работы в России он познакомился с удивительными людьми, а также испытал много положительных эмоций.

Броадхерст ранее выступал за омский «Авангард». Контракт с ним он заключил в июле 2022 года. До этого нападающий защищал цвета финской команды ХИФК. Уход оттуда он объяснил тем, что хочет развиваться в хоккее, а в РФ этот вид спорта, по его мнению, остается на высоком уровне.

В феврале 2024 года 31-летний Броадхерст подписал соглашение с «Амуром», рассчитанное на два года.

Говоря о своем опыте в России, хоккеист подчеркнул, что старается держаться подальше от политики. На уровне человеческих отношений все, по его словам, в стране проходит «отлично».

В КХЛ Броадхерст провел 139 матчей, в которых набрал 67 очков.

Ранее сообщалось, что в НХЛ намерена остановить матч, в котором российский хоккеист Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки.