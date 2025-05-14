СМИ: в Польше устали от украинских беженцев

За три года в Польше стали хуже относиться к украинским беженцам, а местные просят их вернуться на родину. Об этом сообщила британская газета Times.

С неприятием сталкиваются как школьники, так и взрослые, которые, например, стоят в очереди на прием к врачу.

«Три года назад здесь были гораздо приветливее, но сейчас люди говорят мне, что они избегают того, чтобы говорить по-украински в общественном транспорте и на улице», — сообщило британское СМИ со ссылкой на слова Оксаны Пестриковой, которая занимается координацией поддержки беженцев в варшавском Украинском доме.

В публикации также приводятся слова 19-летней польской студентки, которая иногда может весь день ходить по городу исключительно под звуки украинской речи.

Ранее стало известно о том, что в Германии за вопросы миграции будет отвечать уроженка Тюменской области.