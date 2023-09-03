Кандидат в президенты Рамасвами рассказал, как США перестать быть «банановой республикой»

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами в интервью ABC News высказал мнение, что в настоящее время США превращается в «банановую республику».

«Я по-прежнему думаю, что Дональд Трамп, или любой иной номинант от республиканцев, будет лучше, чем альтернатива. Мне важно, что в действительности ведет страну вперед», - заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии предприниматель Вивек Рамасвами

Кандидат в президенты Вивек Рамасвами высказал мнение, что в настоящий период времени действующие власти пользуются своим влиянием и силой, поэтому избавляются от оппонентов. Только в «банановых республиках» полицейскую силу использует административное полицейское государство.

По мнению Рамасвами ситуация кардинально изменится, если к власти придут представители республиканской партии. Он считает самым оптимальным вариантом, если президентом США снова станет Дональд Трамп. Журналист уточнила, готов ли Вивек Рамасвами проголосовать за Дональда Трампа, даже если его официально признают преступником. Спикер ответил положительно, уточнив, что и сам хотел бы быть выдвинутым на пост президента от партии.

Газета Wall Street Journal провела опрос, согласно которому 60% республиканцев согласны выдвинуть на пост президента Дональда Трампа. Вивек Рамасвами занял четвертую позицию в списке тех, кого могут поручить представлять интересы партии на президентских выборах 2024 года.