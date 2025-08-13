Кандидатуру Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира: семь стран поддержали инициативу

На официальной странице Белого дома в социальной сети X сообщается, что кандидатуру президента США Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира. Некоторые страны поддержали подобную инициативу, сообщил РБК.

По информации издания, с предложением выдвинуть кандидатуру американского президента обратился конгрессмен-республиканец Бадди Картер. Он направил письмо в Нобелевский комитет, в котором указал на значимую роль Трампа в разрешении вооруженного конфликта между Израилем и Ираном. Правительство Пакистана также обращалось с подобной инициативой. Поводом стало вмешательство американского лидера в урегулирование конфликта с Индией.

На странице Белого дома в социальной сети X отмечено, что кандидатуру Трампа поддержали лидеры семи стран: Азербайджана, Армении, Камбоджи, Габона, Израиля, Руанды и правительство Пакистана.

После появления публикации французский литературно-художественный журнал политической сатиры Charlie Hebdo разместил карикатуру. На картинке изображен прототип президента Украины Владимира Зеленского, который лежит на тарелке лицом вниз. Возле него стоят президенты РФ и США. Владимир Путин держит вилку, а Дональд Трамп — соль.

«Трамп и Путин: Нобелевская премия за шашлык», — французский литературно-художественный журнал политической сатиры Charlie Hebdo озаглавил карикатурную обложку.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин пригласил президента США на встречу.