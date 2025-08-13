Что ответил Трамп? Си Цзиньпин пригласил президента США на встречу

Глава КНР пригласил лидера США Дональда Трампа на встречу. Об этом сообщило издание Fox Business, цитируя министра финансов США Скотта Бессента.

Китайский лидер Си Цзиньпин направил приглашение американскому президенту Дональду Трампу для проведения двусторонней встречи. Белый дом пока не дал положительного ответа на это предложение. Точная дата возможных переговоров также остается неопределенной.

Ранее в западных СМИ раскрыли детали переговоров России и США в преддверии встречи двух президентов на Аляске.