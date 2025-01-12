Канцлер ФРГ Шольц: население положительно отреагировало на звонок Путину

Канцлер Шольц заявил, что Германия должна оставаться крупнейшим сторонником Украины в Европе. Он уверен, что страна не может прекратить передавать помощь Киеву. Однако важно добиться, чтобы наступил мир. По мнению Шольца, население позитивно восприняло его звонок президенту РФ Владимиру Путину. Спикер отметил, что будет продолжать диалог с Кремлем в телефонном режиме.

«В этом смысле, если американский президент и президент России также захотят встретиться, это неплохая новость», — заявил Шольц.

Олаф Шольц обратил внимание на то, что Германия не должна оказывать помощь Украине в ущерб собственным интересам. Важно, чтобы у республики хватало средств на выплату заработной планы гражданам, на внутреннее развитие. По словам канцлера, на предстоящих федеральных выборах он будет выступать за поддержку Украине.

Ранее сообщалось, что Швейцария заявила о готовности организовать встречу Путина и Трампа.